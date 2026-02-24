Quanta sofferenza Fiorentina, Tuttosport: "Errore nel non cercare il raddoppio"

Torna il derby toscano di scena in Serie A al Franchi, 36 anni dopo l’ultimo disputato: allora finì 4-0 per i viola, stavolta basta un gol in apertura del solito Kean. Tuttosport inquadra così la vittoria della Fiorentina sul Pisa, fondamentale per la corsa salvezza della squadra di Vanoli. La cui squadra, che con questa seconda vittoria di fila in campionato si porta 9 punti dal Pisa agganciando Cremonese e Lecce a 24 e a -3 da Torino e Genoa, si è aggrappata e si sta aggrappando sempre più proprio al centravanti numero 20, match winner di ieri sera. Il quotidiano torinese sottolinea l'importanza di aver ritrovato Kean nell'economia della Fiorentina, prima di commentare poi la prestazione generale:

"Il finale anche stavolta però è stato troppo affannoso come ormai ha abituato la Fiorentina in questa stagione tribolata: l'insostenibile pesantezza del risultato ha condizionato, non ci sono dubbi, vero anche però che il Pisa dopo un primo tempo praticamente non giocato ha beneficiato dei cinque cambi (tre a inizio ripresa ma chi ha sparigliato le carte è stato l'ex fischiatissimo Cuadrado entrato a metà secondo tempo) che l'hanno portato a scrollarsi l'atteggiamento eccessivamente passivo nei primi 45' fino a impegnare i viola, presentatisi con tutti i loro big, che hanno commesso l'errore di non cercare con insistenza il raddoppio per mettere in cassaforte la vittoria: Kean ci ha provato, idem Fagioli su punizione e Ndour dalla distanza, ma solo quando gli avversari hanno aumentato i giri tenendo in bilico il risultato".