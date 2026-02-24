"Si vede poco e sciupa, timido e impreciso": non convince Harrison nelle pagelle

vedi letture

Nel successo della Fiorentina di ieri sera, contro il Pisa per 1-0, l'unico viola bocciato dalla critica sportiva (non interamente) è Jack Harrison. L'esterno offensivo è l'unico giocatore a riscontrare insufficienze nelle pagelle dei quotidiani, dopo una gara che non l'ha visto protagonista tanto quanto i suoi compagni: "La fase di rodaggio della cosiddetta catena di destra con Dodo è terminata, ma l’inglese è timido e anche impreciso", la valutazione del Corriere dello Sport-Stadio, a cui fa eco La Gazzetta dello Sport: "Si vede poco e sciupa un cross nella ripresa calciando malissimo". Anche La Nazione è dello stesso parere: "L’incrocio con l’interessante Angori dovrebbe accendere la corsia, ma le premesse di un duello restano solo sulla carta e anche i cross restano un miraggio. Può succedere". Infine, la Repubblica (ed. Firenze): "Sempre propositivo quando c’è da correre. Ma in termini di pulizia tecnica c’è più di qualche vite da stringere. E anche in copertura è rivedibile".

Le pagelle di Harrison:

Corriere dello Sport-Stadio: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere Fiorentino: 6

La Nazione: 5,5

la Repubblica: 5,5