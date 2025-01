FOLORUNSHO, Dopo sabato sarà viola. E su Spinazzola...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport-Stadio, oltre che del possibile affare tra Fiorentina e Monza per portare in viola Pablo Marì, si parla anche delle restanti mosse di mercato che vedranno protagonisti Pradè e Goretti. Michael Folorunsho infatti è già d’accordo con la Fiorentina su tutto, così come la società viola aspetta solo il via libera del Napoli che vuole garantirsi il suo sostituto ma che lascerà partire l'ex Verona in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Dopo la partita di sabato il ventiseienne si aspetta di essere un nuovo calciatore di Palladino, per questo non sono da escludere le visite mediche già all'inizio della prossima settimana.

Quanto invece alla questione scambio tra Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola, il quotidiano evidenzia che l'esterno del Napoli, ex Roma, vorrebbe essere ceduto a titolo definitivo, ma il club di De Laurentiis spinge per uno scambio di prestiti con la Fiorentina che coinvolga Biraghi. Che comunque se ne andrà, per questo la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi in virtù della volontà di entrambi i calciatori, ormai esuberi delle rispettive squadre. Anche il Torino sembra essersi inserito nella corsa a Spinazzola, che vuole giocare con più continuità.