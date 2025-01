COR.SPORT, Palladino vuole Marì. Idea Moreno in cambio

FirenzeViola.it

La dirigenza della Fiorentina ha messo nel mirino Pablo Marí del Monza su espressa richiesta di Raffaele Palladino. È che quel che scrive oggi il Corriere dello Sport-Stadio, aggiungendo però che nonostante il contratto dello spagnolo coi brianzoli scada solo a giugno, non è affatto semplice far sì che Galliani e Bocchetti lo lascino andar via, col tecnico che lo reputa già un suo fedelissimo. Una contropartita in tal senso, scrive il quotidiano, può essere Matias Moreno. La trattativa è in corso e potrebbe proseguire su questi binari.