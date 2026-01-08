Occhio ai difensori. La Nazione: "Prende quota De Vrij, ecco perché"

La Nazione si occupa del mercato dei difensori in casa Fiorentina. Secondo quanto scrive il quotidiano, la Viola prenderà un centrale e, oltre agli obiettivi noti come Dragusin, Becao, Coppola, De Winter, Vavro e Diogo Leite, occhio a Stefan De Vrij. Che - si legge - l’Inter potrebbe usare come pedina in parziale contropartita per Dodo. Sono attesi movimenti in tal senso dei nerazzurri. E lo stesso difensore olandese ha interesse nel trovare una squadra che lo faccia giocare in ottica Mondiale.