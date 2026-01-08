FirenzeViola Kean e l'inizio dalla panchina contro la Lazio: ecco spiegato il perché

Moise Kean sta facendo i conti da un mese con un acciacco. Si tratta specificamente di un problema alla caviglia destra, che il centravanti classe 2000 ha accusato nella gara contro il Sassuolo giocata il 6 dicembre a Reggio Emilia (per intendersi, quella del famoso rigore della discordia). Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il calciatore ha dovuto sostenere un periodo di infiltrazioni per partecipare agli impegni successivi.

Il periodo di cure.

Le terapie non si sono mai fermate: Kean ha seguito un programma specifico anche quando si è assentato la scorsa settimana, attenendosi alle direttive del club giorno dopo giorno e sottoponendosi alle infiltrazioni per scendere in campo col Parma. Tuttavia in Emilia-Romagna la situazione si è complicata (l’ex Juve ha finito la partita zoppicando), motivo per cui ieri sera non era in condizione per scendere in campo dal primo minuto.

Il prossimo step.

In poche parole se avesse giocato da titolare avrebbe fatto uno sforzo superiore rispetto a quanto stabilito con la società viola. Adesso proseguirà opportunamente il suo lavoro per essere a disposizione domenica allo stadio Franchi contro il Milan. Sarà un'altra sfida decisiva per le sorti della Fiorentina che di settimana in settimana proverà a uscire dalla situazione di classifica drammatica in cui si è cacciata negli ultimi mesi.