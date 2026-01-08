Classifica, la Fiorentina lascia il Pisa ultimo: salvezza a due punti (in attesa del Genoa)

Dopo il pareggio sul campo della Lazio, la Fiorentina fa un piccolo balzo in avanti in classifica e diventa penultima a pari merito col Verona, lasciando il Pisa fanalino di coda. La salvezza dista adesso due punti dai viola, col Genoa che occupa la prima casella delle squadre fuori dalla zona retrocessione (ma con una partita in meno). Ecco la graduatoria aggiornata:

Inter 42 punti (18 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 25 (19)
Udinese 25 (19)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (19)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (18)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 12 (19)