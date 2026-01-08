Calciomercato Sirene estere per Dzeko: predilige la soluzione internazionale

vedi letture

Edin Dzeko verso l'opzione estera. L’attaccante bosniaco è in uscita dalla Fiorentina e sta cercando, coi suoi procuratori, la soluzione più conveniente per il suo futuro. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’ex Roma sarebbe più propenso a trasferirsi all’estero, anche per ragioni economiche visto il suo ingaggio oneroso da 1,8 milioni di euro netti a salire. Nonostante le voci su Genoa e Cagliari, dunque, per adesso in Italia non sembra potersi concretizzare niente.