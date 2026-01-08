La Viola muove la classifica. RepFi: "Ma manca per poco la vittoria"

La Viola muove la classifica. RepFi: "Ma manca per poco la vittoria"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:12Rassegna stampa
di Redazione FV

Ci sono pareggi che sanno di vittoria e altri che sanno di sconfitta, di beffa, per come maturano e per l’amarezza che ti lasciano dietro. Lo scrive la Repubblica (ediz. Firenze), che sottolinea come quello di Roma, 2-2, contro la Lazio entri di diritto nella seconda sfera.

La Fiorentina muove la sua classifica, sale a due punti dalla zona salvezza, in attesa della partita del Genoa di stasera a Milano, ma manca per qualche minuto la seconda vittoria consecutiva e un blitz che avrebbe veramente alzato la fiammella della speranza. Un gol, quello di Pedro, incassato nel recupero dopo aver segnato il 2-1 con Gudmundsson qualche minuto prima che grida vendetta, per la leggerezza della gestione di un momento topico della partita, ma che non cancella comunque un bicchiere parzialmente mezzo pieno.