Il peggiore, inevitabilmente Pietro Comuzzo per il rigore: pioggia di 4

Il peggiore, inevitabilmente Pietro Comuzzo per il rigore: pioggia di 4FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Pietro Comuzzo risulta inevitabilmente il peggiore di ieri secondo le pagelle dei quotidiani sportivi. Il difensore, reo di aver regalato alla Lazio il rigore del 2-2, incassa praticamente tutte insufficienze gravi.

Pietro Comuzzo - 

Gazzetta 5
CorSport 4
Nazione 4
Tuttosport 4,5
RepFi 4,5
CorFio 4,5