Sembrava fatta. CorFio: "Invece no, la fragile Fiorentina si è chiusa"

Il giornalista Leonardo Bardazzi ha commentato sul Corriere Fiorentino il 2-2 di ieri tra Lazio e Fiorentina: “Tanto Var, poca logica. E un punto che permette alla Fiorentina di staccare il Pisa (ora da solo all’ultimo posto) ma che, allo stesso tempo, lascia in bocca un sapore amaro. Dopo la decisione (dubbia, ma ormai il Tar è un terno al lotto) di concedere il rigore a Gudmundsson a una manciata di minuti dalla fine, pareva fatta. Anche perché la Lazio di Sarri, senza centravanti e innervosita dalle cessioni di Lotito, stava entrando in piena crisi esistenziale.

E invece no. La fragile Fiorentina di quest’anno si è chiusa nella propria area e ha finito per concedere un rigore (stavolta netto) per l’evitabilissima trattenuta di Comuzzo su Zaccagni. […] Parlando di calcio, il bello della partita viola restano la grazia di Fagioli e la preziosa potenza del ritrovato Gosens nell’azione dell’1-1, in quello che però è stato il primo tiro in porta degli uomini di Vanoli nella prima ora di partita”.