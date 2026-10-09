Fiorentina, i 4 ballottaggi di Vanoli in vista del Genoa: Valdepenas più di Viery

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Marassi contro il Genoa con diversi dubbi di formazione ancora da sciogliere. Come sottolinea La Nazione, Paolo Vanoli ha ritrovato una rosa praticamente al completo, con diversi giocatori che hanno approfittato della sosta per migliorare la propria condizione fisica.

Sono soprattutto quattro i ballottaggi che accompagneranno il tecnico viola fino alla rifinitura. Il primo riguarda la fascia sinistra della difesa, dove Valdepeñas resta leggermente favorito su Viery, anche se la scelta non è ancora definitiva. A centrocampo, invece, il dubbio è legato alla posizione più avanzata: Arthur Atta parte davanti a Pedro Gonçalves, tornato in condizione dopo il lavoro delle ultime settimane. Fagioli e Ndour sembrano invece destinati alla conferma, con Oulai che resta un'alternativa.

Sulla destra dell'attacco tiene banco il confronto tra Mastantuono e Gnonto: le condizioni dell'argentino, reduce dagli impegni in Nazionale e dal lungo viaggio di rientro, saranno decisive. Infine, il centravanti: Pellegrino appare in vantaggio su Beto, ma quest'ultimo è tornato in buone condizioni dagli impegni internazionali. Le ultime scelte spettano adesso a Vanoli.