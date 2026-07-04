Ferie, musica e allenamenti: ecco come sono andate le vacanze dei viola

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Le vacanze estive dei giocatori della Fiorentina sono ormai agli ultimi giorni prima dell'inizio della nuova stagione. Come scrive La Nazione, la maggior parte della rosa ha approfittato della pausa per trascorrere del tempo con le rispettive famiglie e ricaricare le energie, senza però trascurare la preparazione atletica in vista del raduno. Tra martedì e mercoledì i calciatori inizieranno a ritrovarsi al Viola Park per i consueti test fisici e medici, mentre da giovedì prenderà ufficialmente il via il ritiro agli ordini di Fabio Grosso, già al lavoro da alcuni giorni con il suo staff.

C'è chi ha scelto il mare, chi la montagna e chi ha continuato ad allenarsi anche durante le ferie. Dodô ha trascorso le vacanze in Brasile, Robin Gosens si è concesso qualche giorno di relax in Austria, mentre David De Gea ha condiviso sui social immagini dei suoi allenamenti, confermando di essersi mantenuto in attività. Anche Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora e Roberto Piccoli hanno ripreso a lavorare in palestra prima del rientro, così da presentarsi nelle migliori condizioni alla ripresa.

Moise Kean, invece, ha alternato momenti in famiglia, musica e allenamenti, sfruttando la pausa anche per recuperare definitivamente dal problema alla tibia accusato nella scorsa stagione. Albert Gudmundsson ha fatto ritorno in Islanda, dove ha coltivato la sua passione per il golf, mentre Marin Pongracic inizierà soltanto adesso le ferie dopo gli impegni al Mondiale. Con il ritorno al Viola Park, però, il tempo del relax lascerà spazio al lavoro e anche alle tante incognite di mercato che potrebbero interessare diversi protagonisti della rosa viola.