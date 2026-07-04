Da Sottil a Richardson passando per i giovani: quanti giocatori da sistemare in uscita

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La Fiorentina si avvicina al ritiro estivo con una rosa ancora molto ampia e destinata a cambiare sensibilmente nelle prossime settimane. Come evidenzia La Nazione, il lavoro della dirigenza sarà incentrato soprattutto sulle cessioni, indispensabili per ridurre il numero degli elementi a disposizione di Fabio Grosso e finanziare le operazioni in entrata. Sono infatti numerosi i giocatori che potrebbero lasciare il Viola Park, reparto per reparto.

In porta sono destinati a partire i vari Vannucchi e Leonardelli, mentre Martinelli è seguito da Avellino e Sampdoria per un possibile prestito. In difesa restano in bilico Moreno e Valentini, entrambi possibili sacrifici sul mercato, così come diversi giovani della Primavera, tra cui Balbo e Kouadio, destinati a maturare esperienza altrove. A centrocampo sono attese offerte per Bianco e Amatucci, con Barak e Richardson che non rientrano nei piani tecnici, mentre anche Harder potrebbe partire. Il reparto offensivo è quello destinato a registrare più movimenti: Sottil resta sul mercato, così come Caprini e Distefano, mentre Nzola dovrà trovare una nuova sistemazione e anche Braschi è tra i giocatori destinati a lasciare Firenze. La priorità della società sarà quindi sfoltire la rosa prima di completare gli ultimi innesti richiesti da Grosso.