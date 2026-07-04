Martinelli vicino al ritorno alla Sampdoria: blucerchiati avanti sull'Avellino
Il futuro di Tommaso Martinelli sembra essere sempre più vicino alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club blucerchiato avrebbe superato la concorrenza dell'Avellino nella corsa al portiere di proprietà della Fiorentina, che fino a pochi giorni fa sembrava invece destinato a trasferirsi in Irpinia. La preferenza espressa dallo stesso estremo difensore avrebbe avuto un peso determinante nell'evoluzione della trattativa.
L'operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, permettendo così al classe 2006 di tornare a Genova dopo l'esperienza maturata nella seconda parte della scorsa stagione. La Fiorentina considera infatti fondamentale garantire continuità di impiego a Martinelli per favorirne il percorso di crescita, prima di valutarne il rientro in viola nelle prossime stagioni. L'accordo tra le parti potrebbe essere definito già all'inizio della prossima settimana, consentendo al giovane portiere di iniziare la nuova avventura con la Sampdoria fin dai primi giorni di preparazione estiva.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati