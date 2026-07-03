Da Behrami a Bernardeschi: quando i testimonial viola hanno salutato Firenze
Come sottolinea La Nazione, la scelta di Luca Ranieri, Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli, Cher Ndour e David De Gea come testimonial della nuova maglia della Fiorentina riporta alla mente alcuni precedenti curiosi. Negli ultimi anni, infatti, diversi giocatori scelti come volti immagine del club hanno poi lasciato Firenze proprio durante la stessa estate. Il caso più emblematico resta quello del 2012, quando Valon Behrami partecipò alla presentazione delle nuove divise viola prima di essere ceduto al Napoli pochi giorni dopo insieme ad Alessandro Gamberini.
Una situazione simile si verificò anche nel 2017, quando Federico Bernardeschi, Borja Valero e Nikola Kalinic scomparvero dai materiali promozionali della Fiorentina a Moena mentre erano ormai vicini all'addio. Da allora il club ha modificato più volte le proprie strategie comunicative. Oggi la società ha deciso di puntare su Ranieri, Mandragora, Fagioli, Ndour e De Gea per rappresentare la stagione del centenario, con l'auspicio che questa volta i protagonisti della campagna restino al centro del progetto viola anche dopo la chiusura del mercato.
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