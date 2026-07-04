Grosso in contatto con Kean: l'attaccante è determinato a riscattarsi

vedi letture

Fabio Grosso ha già iniziato a costruire il rapporto con la sua nuova Fiorentina e uno dei primi contatti è stato con Moise Kean. Come riporta la Repubblica (edizione Firenze), il tecnico viola ha voluto confrontarsi direttamente con l'attaccante per comprenderne motivazioni e stato d'animo in vista della nuova stagione. Dal colloquio sarebbero emersi segnali molto positivi: Kean avrebbe manifestato grande determinazione e la volontà di riscattarsi dopo un'annata al di sotto delle aspettative, confermando l'intenzione di ripartire con entusiasmo sotto la guida del nuovo allenatore.

La telefonata con Kean rientra in un percorso di dialogo che Grosso ha avviato nelle ultime settimane con diversi elementi della rosa, oltre che con il direttore sportivo Fabio Paratici, per condividere idee e priorità in vista del mercato. Il tecnico sta infatti contribuendo alla definizione degli interventi necessari per rafforzare la squadra, ma allo stesso tempo punta a creare fin da subito un rapporto diretto con il gruppo. Il confronto costante con i giocatori sarà uno dei cardini della sua gestione, con l'obiettivo di mantenere alta la fiducia e la coesione della squadra durante tutto l'arco della stagione, soprattutto nei momenti più delicati.