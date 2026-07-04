Piccoli, la Lazio preme per il prestito con diritto: si discute sulla formula

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Il futuro di Roberto Piccoli resta uno dei temi aperti del mercato della Fiorentina. Come riferisce Tuttosport, la Lazio ha intensificato i contatti per l'attaccante, individuato come un rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste avrebbe proposto un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, formula che però non convince pienamente la società viola.

La Fiorentina, infatti, sarebbe orientata a inserire un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi, in particolare a un piazzamento della Lazio tra le prime otto della classifica. Le parti stanno continuando a confrontarsi per trovare un punto d'incontro, ma la trattativa è ancora in fase di definizione. Piccoli, arrivato a Firenze con l'obiettivo di rappresentare un'importante alternativa nel reparto offensivo, è uno dei giocatori il cui futuro sarà deciso nelle prossime settimane. Con Moise Kean destinato a essere il punto di riferimento dell'attacco e la Fiorentina impegnata a completare la rosa secondo le indicazioni di Fabio Grosso, la posizione dell'ex Atalanta sarà valutata attentamente anche in base agli sviluppi del mercato in entrata e alle opportunità che si presenteranno in uscita.