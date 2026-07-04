Sohm nell'affare Thorstvedt: la Fiorentina propone lo svizzero nella formula
Prosegue il dialogo tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt, centrocampista individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana di Fabio Grosso. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, i viola hanno avviato un confronto con il club emiliano proponendo un'operazione che prevede l'inserimento di Simon Sohm come contropartita tecnica (valutata 10-12 milioni), oltre a un conguaglio economico, nel tentativo di ridurre la valutazione del giocatore, fissata a oltre 15 milioni di euro.
Il Sassuolo si è preso qualche giorno per valutare la proposta, mentre la Fiorentina continua a spingere per arrivare a un accordo. Thorstvedt avrebbe già manifestato la volontà di trasferirsi a Firenze e non sarebbe intenzionato a prolungare il contratto in scadenza nel 2027. Intanto il club neroverde starebbe già valutando possibili sostituti, segnale che la trattativa potrebbe entrare presto nella fase decisiva.
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