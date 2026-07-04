Ancora esterni d'attacco: Paratici continua a seguire Lang e Bakayoko
La Fiorentina continua a lavorare sul mercato per completare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Fabio Grosso. Dopo aver accelerato per Luca Koleosho, la dirigenza viola è alla ricerca di almeno altri due esterni d'attacco, considerati fondamentali per il 4-3-3 del nuovo allenatore. Come evidenzia La Nazione, il direttore sportivo Fabio Paratici sta portando avanti diversi contatti per individuare i profili più adatti, pur dovendo fare i conti con valutazioni economiche piuttosto elevate.
Il primo nome sulla lista resta Johan Bakayoko del Lipsia, giocatore che continua a essere la priorità della Fiorentina per qualità tecniche e caratteristiche. L'operazione, tuttavia, si presenta tutt'altro che semplice, visto che il club tedesco valuta l'esterno non meno di 18 milioni di euro. Sullo sfondo rimane anche Noa Lang del Napoli, altro profilo molto apprezzato dalla società viola ma con costi altrettanto importanti. La Fiorentina proseguirà i contatti nelle prossime settimane, con l'obiettivo di regalare a Grosso almeno altri due rinforzi sulle corsie offensive prima dell'inizio della nuova stagione.
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