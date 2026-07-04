Koleosho si è convinto di sposare il progetto viola. Decisivo anche Ndour

vedi letture

Luca Koleosho ha sciolto le riserve e ha deciso di sposare il progetto della Fiorentina. Come riferisce il Corriere dello Sport-Stadio, l'esterno offensivo del Burnley si è convinto ad accettare la proposta viola, ritenendola la soluzione migliore per la propria crescita e per alimentare le ambizioni di conquistare un posto stabile nella Nazionale italiana. Decisivo, secondo il quotidiano, anche il rapporto con Cher Ndour, che avrebbe contribuito a orientare la scelta del classe 2004.

Dopo il via libera del giocatore, l'operazione è entrata nella fase conclusiva. La Fiorentina ha presentato al Burnley un'offerta complessiva da circa 11 milioni di euro e conta di definire a breve l'intesa con il club inglese. Per Koleosho è pronto un contratto quinquennale da circa un milione di euro a stagione: Fabio Grosso è così vicino ad accogliere un esterno offensivo versatile e di prospettiva per il suo nuovo reparto d'attacco.