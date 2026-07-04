FirenzeViola Doppione di Thorstvedt o investimento vero? Brescianini, l'arrivo del norvegese e un equivoco da evitare

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L'eventuale arrivo a Firenze di Thorstvedt getta ombre sul futuro di Brescianini: Grosso lo valorizzerà o gli ha già preferito il norvegese?

Kristian Thorstvedt dovrebbe diventare a breve un nuovo acquisto della Fiorentina. L’accordo tra il giocatore e la società viola c’è già da tempo, il norvegese spinge per venire a Firenze da quasi un mese e lo stesso sta facendo Fabio Grosso, suo estimatore che lo rivorrebbe con sé dopo due buone annate al Sassuolo. La sensazione è che l’affare si chiuderà una volta terminata l’avventura del calciatore neroverde al Mondiale (da cerchiare in rosso Brasile-Norvegia, affascinante ottavo di finale in programma domani sera), col neo tecnico che dovrebbe essere accontentato e avere di nuovo a sua disposizione la mezzala.

Incognita Brescianini

A Firenze l’acquisto di Thorstvedt convince abbastanza (non proprio tutti, ma quasi), le opinioni sul giocatore sono spesso positive e il binomio con Grosso porta garanzie. Viene però da chiedersi se l’eventuale arrivo del norvegese non possa togliere spazio a un altro centrocampista che è stato appena riscattato dalla Fiorentina, vale a dire Marco Brescianini. Anche perché l’ex Atalanta è stato un investimento da circa 13 milioni di euro non più tardi di poche settimane fa, quando la salvezza centrata dalla squadra di Vanoli ha fatto scattare l’obbligo di riscatto inserito a gennaio. Oltretutto, lo stesso calciatore non ha ancora espresso al meglio il suo potenziale e la formula con cui è stato prelevato in inverno indica proprio la volontà di volerlo calcisticamente aspettare.

Conviene davvero?

Inutile negare che Thorstvedt e Brescianini risultano due profili molto simili, quasi identici per caratteristiche: alti, possenti fisicamente e che fanno della muscolatura la loro arma principale. Inserimenti, contrasti e gol sono all’ordine del giorno per entrambi e per questo ci si interroga sulla possibile spesa per il giocatore del Sassuolo, vista la forte somiglianza al collega anche sul piano tattico. Il tema non è preferire uno all’altro - le valutazioni spetteranno a Grosso -, quanto se sia logico sfruttare una buona parte di un budget estivo già abbastanza risicato (Thorstvedt costerebbe circa 15 milioni) - date le tante difficoltà in cui opererà la Fiorentina in estate tra mancati introiti UEFA, meno appeal della piazza e una montagna di giocatori da sistemare - per un calciatore sì buono, ma già presente in rosa e appena comprato per quasi la stessa cifra. Ma siamo certi che Fabio Paratici e i suoi collaboratori staranno facendo queste e anche altre valutazioni del caso.