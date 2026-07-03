La Fiorentina dei 'cinque', la Nazione: "De Gea, Ndour e gli altri, i simboli della nuova Viola"

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La Fiorentina ha scelto cinque volti simbolo per accompagnare il lancio della nuova maglia realizzata da Joma in vista della stagione del centenario. I protagonisti della campagna sono Luca Ranieri, Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli, Cher Ndour e David De Gea, selezionati dal club come testimonial del nuovo corso viola.

Da giorni le loro immagini, ritratte con richiami all'arte rinascimentale, sono visibili in diversi punti della città attraverso i maxi schermi del circuito Silvaneon. Non è casuale neppure il claim scelto dalla società: «Anche l’arte si indossa», uno slogan che lega la nuova maglia all'identità culturale di Firenze e alla celebrazione dei cento anni del club. Come scrive la Nazione, la scelta dei cinque calciatori rappresenta anche un segnale preciso sul loro peso all'interno del progetto tecnico. Ranieri e Mandragora sono ormai punti di riferimento dello spogliatoio, De Gea è uno dei leader della squadra, mentre Fagioli e Ndour incarnano il presente e il futuro su cui la società intende puntare. Un messaggio che la Fiorentina ha voluto lanciare non solo attraverso il marketing, ma anche in ottica sportiva, indicando alcuni dei giocatori destinati a essere al centro della nuova stagione.