Nuova coppia centrale: Grosso ripartirà da Pongracic-Viery. Indietro Ranieri e Comuzzo

vedi letture

La nuova Fiorentina di Fabio Grosso ripartirà anche da una difesa rinnovata, con l'obiettivo di costruire un reparto solido e ben assortito in vista della prossima stagione. Tra le priorità del tecnico c'è quella di individuare fin da subito una coppia di centrali affidabile su cui dare continuità al progetto tattico, affiancando l'esperienza di chi conosce già l'ambiente viola all'entusiasmo di un giovane talento arrivato nel corso di questo mercato estivo. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, la società e l'allenatore hanno già individuato i due giocatori destinati a diventare i punti di riferimento del reparto.

La coppia scelta è quella composta da Marin Pongracic e Viery. Il difensore croato, reduce dagli impegni al Mondiale con prestazioni convincenti, raggiungerà il gruppo soltanto nella seconda parte del ritiro dopo alcuni giorni di riposo aggiuntivi. Il giovane brasiliano, invece, sarà a disposizione fin dall'inizio della preparazione una volta concluse le pratiche per il visto. Alle loro spalle ci saranno anche Pietro Comuzzo e Luca Ranieri, chiamati a completare un reparto che Grosso vuole competitivo e profondo. Diverso, invece, il destino di Nicolas Valentini e Matias Moreno, entrambi destinati a lasciare spazio nel nuovo progetto tecnico e sempre più vicini a una cessione durante questa finestra di mercato.