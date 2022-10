FEMMINILE, Oggi ACF-Juve per consolidare la vetta

Oltre Spezia Fiorentina oggi alle ore 12.30 va in scena il big match della Serie A femminile tra Fiorentina e Juventus, valida per le prime posizioni in classifica. Le ragazze di Patrizia Panico sono infatti al comando della classifica con 18 punti, sopra di 4 lunghezze dai bianconeri. La sfida di oggi sarà fondamentale per entrambi i club, i viola potrebbero staccarsi ulteriormente in classifica. A riportarlo è La Nazione.