Fazzini resta, CorSport: "Non pensa minimamente di andarsene"
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Jacopo Fazzini rimarrà a Firenze. Il tecnico Vanoli conta su di lui con il sostegno del club e non può essere davvero la richiesta di un prestito a far cambiare idea, forse nemmeno un’offerta vera, e perché Jacopo non ci pensa minimamente a lasciare Firenze. Non ora di sicuro, non a gennaio quando c’è tutto un girone da giocare e una salvezza da conquistare come traguardo imprescindibile della stagione.
Pubblicità
Rassegna stampa
Il tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perderedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Il tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Copertina
Mario TeneraniFiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
Tommaso LoretoSolidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com