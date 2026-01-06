Fazzini resta, CorSport: "Non pensa minimamente di andarsene"

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Jacopo Fazzini rimarrà a Firenze. Il tecnico Vanoli conta su di lui con il sostegno del club e non può essere davvero la richiesta di un prestito a far cambiare idea, forse nemmeno un’offerta vera, e perché Jacopo non ci pensa minimamente a lasciare Firenze. Non ora di sicuro, non a gennaio quando c’è tutto un girone da giocare e una salvezza da conquistare come traguardo imprescindibile della stagione. 