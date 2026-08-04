Le richieste viola hanno scoraggiato il Como: ecco i retroscena dell'affare Kean

vedi letture

Il Como ha deciso di abbandonare la pista che portava a Moise Kean. Dopo un confronto con Cesc Fabregas, il club lariano ha rinunciato all'operazione, frenato dalla valutazione di 40 milioni di euro fissata dalla Fiorentina e dall'ingaggio dell'attaccante, pari a 4,5 milioni più bonus. Dopo un primo contatto con l'entourage del giocatore, il Como si è quindi sfilato. Di conseguenza aumentano le possibilità che Kean resti in viola nella prossima stagione, come ha fattio sapere informalmente il club viola, che ha rimarcato nelle ultime ore come Moise sarà il centravanti viola della prossima stagione. La Fiorentina avrebbe preso in considerazione una proposta importante, ma finora non sono arrivate offerte concrete. Anche il Lipsia aveva manifestato interesse nelle scorse settimane, senza però affondare il colpo. Lo riporta il Corriere dello Sport.