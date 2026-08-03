Gli altri esterni: Solomon resta una possibilità per i viola. Poi Cancellieri e Bakayoko
L'eventuale arrivo di Franco Mastantuono permetterebbe a Fabio Grosso di aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto offensivo. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il talento argentino verrebbe impiegato principalmente sulla corsia destra del 4-3-3, ma le sue caratteristiche da trequartista consentirebbero al tecnico viola di passare con facilità anche al 4-3-2-1. La Fiorentina continua a sperare di chiudere l'operazione e regalare ai tifosi uno dei colpi più prestigiosi dell'estate, completando così la rifondazione della rosa proprio nel reparto degli esterni.
Le alternative
Nel caso in cui la trattativa per Mastantuono non dovesse concretizzarsi, la dirigenza ha comunque già individuato diverse alternative. Resta monitorata la situazione di Matteo Cancellieri, considerato un'opzione interessante anche per i costi contenuti dell'operazione vista la scadenza del contratto con la Lazio. Sempre vivo anche l'interesse per Johan Bakayoko del Lipsia, mentre sullo sfondo rimane Manor Solomon: il ritorno dell'esterno del Tottenham resta una possibilità, ma soltanto a fronte di un sensibile abbassamento delle richieste economiche del club inglese, che continua a valutare il giocatore intorno ai 10 milioni di euro.
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