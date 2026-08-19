Da Fagioli fino a Fabbian e Brescianini: ecco il punto sulle cessioni

Da Fagioli fino a Fabbian e Brescianini: ecco il punto sulle cessioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la Fiorentina è vicina all'accordo con l'Hull City per Niccolò Fortini, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima di partire, però, il giocatore dovrebbe rinnovare il contratto con i viola. Ora si attende la sua risposta per capire se l'operazione potrà andare a buon fine. A centrocampo, invece, le decisioni principali potrebbero essere rimandate alla prossima settimana.

Il punto sulle cessioni in casa viola

Per arrivare a Kristian Thorstvedt, infatti, dovrà essere ceduto almeno uno tra Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, così da liberare spazio in rosa. Resta aperta anche la situazione di Nicolò Fagioli, ancora da definire. La priorità della Fiorentina, però, continua a essere Moise Kean, in attesa di capire se il Como presenterà un nuovo rilancio. La trattativa è appena iniziata e resta ancora tutta da decidere.