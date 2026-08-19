Domani la conferenza stampa di Mastantuono al V. Park: ecco l'orario
La Fiorentina ha diffuso una nota con la quale ha ufficialzzato data e ora della conferenza stampa di presentazione di Franco Mastantuono. L'attaccante argentino parlerà ai media presenti al Wind3 Media Center del Viola Park nella giornata di domani, più in partiocolare alle ore 14:00. Questa la nota pubblicata dal club viola attraverso i propri canali ufficiali: "ACF Fiorentina informa che domani, giovedì 20 agosto, alle ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Mastantuono".
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Copertina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
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