Domani la conferenza stampa di Mastantuono al V. Park: ecco l'orario

Domani la conferenza stampa di Mastantuono al V. Park: ecco l'orario
Oggi alle 10:14Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha diffuso una nota con la quale ha ufficialzzato data e ora della conferenza stampa di presentazione di Franco Mastantuono. L'attaccante argentino parlerà ai media presenti al Wind3 Media Center del Viola Park nella giornata di domani, più in partiocolare alle ore 14:00. Questa la nota pubblicata dal club viola attraverso i propri canali ufficiali: "ACF Fiorentina informa che domani, giovedì 20 agosto, alle ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Mastantuono".