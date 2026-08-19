FirenzeViola I giorni caldissimi di Kean. Le ultime due settimane in cui può succedere di tutto

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Il mercato entra nella fase più delicata. Siamo arrivati agli ultimi quindici giorni di trattative e anche per la Fiorentina si possono aprire nuovi scenari sia in entrata che in uscita

Il futuro di Kean ma anche quello di Fagioli legato al possibile clamoroso ritorno di Lucas Torreira. Sono giorni molto caldi per la Fiorentina. Può accadere davvero tanto negli ultimi giorni di mercato: è arrivato momento in cui le scelte finali possono essere decisive anche ai fini della vera e propria competitività della squadra. Il livello è stato alzato ed è stato evidente anche nella partita contro un avversario come il Benevento che non potrà ovviamente essere super attendibile, ma col passare dei giorni e degli allenamenti si suppone che questa Fiorentina subito in fiducia possa crescere e dare soddisfazioni.

Kean, l'ora delle decisioni

Per il centravanti è difficile sbilanciarsi in previsioni anche perché l'impressione è che molto se non tutto dipenderà dalla volontà del Como di alzare un'offerta più elevata rispetto ai 30 milioni pagabili in due anni fatta pervenire nelle ore scorse. C'è chi sostiene che da Como ci sia la convinzione di poter concludere positivamente l'operazione. Come già ampiamente scritto qui su FirenzeViola.it, vedremo se effettivamente da parte del Como ci sia stato stato solo… un bluff, una semplice mossa simbolica, o se invece ci sia l'intenzione di affondare il colpo spingendosi verso quei 40 milioni che la società viola potrebbe prendere in considerazione. L'importante però sarebbe arrivare ad una veloce definizione della questione, in un senso o in un altro, anche per poter poi trovare eventualmente un altro attaccante. E qui starà a Paratici e a Grosso stabilire se ad esempio un giocatore come Pinamonti possa essere l'elemento giusto in questo momento o se invece non si possa provare ad ingaggiare un nome più 'pesante' dall'estero.

Torreira e il desiderio di tornare a Firenze

L'uruguaiano ha sempre avuto Firenze nel cuore e da quando se ne è andato (nel 2022) le manifestazioni d'affetto per il capoluogo toscano e la maglia viola sono state sempre frequenti. E così è tornato a spingere per vestire la casacca della Fiorentina. Certo qualcuno dovrebbe fargli posto, in un reparto affollato. Magari il suo arrivo potrebbe 'liberare' Fagioli. L'ex juventino potrebbe seriamente finire sul mercato: Torreira del resto può essere regista ma anche incursore e incontrista, con la capacità anche di segnare qualche gol. Ma ancora siamo appunto nel campo delle ipotesi. Le ultime due settimane di mercato saranno comunque anche quelle che dovranno portare un esterno d'attacco e uno di difesa, oltre che altre cessioni.