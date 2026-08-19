Senza l'offerta giusta Kean non parte. Al momento resta a Firenze

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La Fiorentina resta ferma sulla propria posizione e l'offerta da 30 milioni complessivi presentata lunedì dal Como per Moise Kean non ha modificato i piani di Fabio Paratici. Il direttore sportivo viola si aspettava un tentativo da parte dei lariani in questa fase finale del mercato, ma la proposta è stata giudicata troppo bassa rispetto ai 45 milioni richiesti dalla Fiorentina. Per questo, l'offerta è sembrata più un modo per dimostrare a Fabregas, grande estimatore di Kean, di averci provato che una vera operazione.

L'attaccante non forza la cessione

Come scrive la Repubblica (ediz. Firenze), al momento Kean resta a Firenze e anche il giocatore non sembra intenzionato a spingere per la cessione. L'attaccante ha apprezzato l'interesse del Como e la possibilità di giocare la Champions, ma considera interessante anche il nuovo progetto viola guidato da Grosso, con cui il rapporto è positivo. Ora bisognerà capire se il Como tornerà alla carica con una proposta più importante. Solo un'offerta vicina ai 45 milioni potrebbe far cambiare idea alla Fiorentina e convincere Paratici a valutare concretamente la cessione.