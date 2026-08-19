Per prendere Thorstvedt servirà una cessione. Fagioli primo indiziato

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La Fiorentina continua a lavorare per Kristian Thorstvedt, individuato come il centrocampista ideale per completare il reparto. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport - Stadio, per far posto al norvegese, però, sarà necessaria una cessione e l'indiziato principale resta Nicolò Fagioli. Il centrocampo viola è infatti ricco di qualità, soprattutto dopo gli arrivi di Atta e Oulai. L'inserimento dell'ivoriano ha però ridotto lo spazio per Fagioli, mentre la mancanza di coppe rende difficile gestire una rosa così ampia. Anche a livello tattico, con il passaggio al 4-3-2-1 e Atta più avanzato, trovare spazio per tutti diventa complicato.

Thorstvedt la pedina perfetta per Grosso

In questo scenario, Thorstvedt potrebbe garantire il giusto equilibrio tra qualità e quantità. Il norvegese conosce già bene il modo di lavorare di Fabio Grosso, avendolo avuto come allenatore al Sassuolo, e sarebbe quindi un profilo particolarmente gradito al tecnico. La trattativa è rimasta finora in secondo piano, anche per la richiesta del Sassuolo, che si aggira sui 15 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza. Con l'inizio del campionato ormai vicino, però, la situazione potrebbe sbloccarsi: per far arrivare Thorstvedt servirà prima liberare uno spazio, e Fagioli resta il principale candidato.