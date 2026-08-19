Sondato Icardi, ma secondo Repubblica non è nei piani dei viola

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Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi principali del mercato della Fiorentina. In caso di cessione, il club ha valutato diversi possibili sostituti, ma nessuno sembra aver convinto pienamente la società. Tra i nomi considerati ci sono Lorenzo Lucca e il suggestivo Mauro Icardi, ipotesi che però, secondo la Repubblica (ediz. Firenze), non sarebbe realmente nei piani viola. La soluzione più concreta porta invece ad Andrea Pinamonti, anche grazie alla preferenza di Fabio Grosso, che lo ha già allenato.

Il piano in caso di partenza di Kean

A cambiare lo scenario è anche la presenza di Mateo Pellegrino, acquistato a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro e considerato il possibile erede di Kean. Per questo, in caso di partenza dell'attaccante italiano, la Fiorentina potrebbe limitarsi ad aggiungere un altro attaccante negli ultimi giorni di mercato, senza dover necessariamente trovare un sostituto diretto.