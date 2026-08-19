Il Milan ha chiesto Pongracic, TMW: "C'è il no secco della Fiorentina"

vedi letture

A meno di due settimane dalla chiusura del mercato, la Fiorentina continua a lavorare per completare la rosa di Fabio Grosso, tra nuovi innesti e possibili cessioni. Un reparto, però, non sembra destinato a subire modifiche: quello dei difensori centrali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, negli ultimi giorni il Milan ha effettuato un sondaggio per Marin Pongracic, valutando la possibilità di portarlo in rossonero.

La risposta della Fiorentina per Pongracic

Il club milanese è alla ricerca di un rinforzo in difesa e aveva inserito anche il croato tra i profili monitorati. La valutazione del giocatore è di almeno 10 milioni di euro, ma la Fiorentina ha dato una risposta netta: Pongracic non è in vendita. Salvo sorprese dell'ultimo momento, dunque, il difensore resterà a Firenze e continuerà a essere un elemento importante della squadra di Grosso.