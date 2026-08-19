I viola aspettano il Como per Kean e intanto ripensano a Laurienté

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La prima offerta del Como per Moise Kean non ha convinto la Fiorentina. I 5 milioni per il prestito e i 25 per l’obbligo di riscatto, legato peraltro a determinate condizioni, sono stati ritenuti insufficienti da Fabio Paratici e Roberto Goretti. Al Viola Park la proposta non viene considerata nemmeno una vera base di partenza. Ora resta da capire se il Como presenterà un rilancio. Secondo La Nazione, la Fiorentina ha fissato una richiesta precisa: per prendere in considerazione la cessione serviranno più di 40 milioni di euro.

I nomi in orbita viola per l'attacco

Kean, inoltre, non ha mai manifestato la volontà di lasciare Firenze e, in assenza di un’offerta adeguata, resterà il centravanti viola. Nel frattempo, la società inizia a valutare eventuali alternative. Lucca convince meno, mentre Pinamonti sembra raccogliere maggiori consensi. Tornano inoltre d’attualità Laurienté e Justin Njinmah, quest’ultimo capace di giocare sia come esterno offensivo sia da punta.