FirenzeViola Franchi, la nuova Fiesole prende forma. Entro maggio la copertura dello stadio

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I lavori di ristrutturazione del Franchi hanno fatto progressi evidenti. Entro maggio la copertura integrale dello stadio

Il debutto a Firenze della Fiorentina col primo appuntamento della stagione sportiva 2026/27 ha consentito, ai tifosi presenti al Franchi per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento, di godere di un colpo d'occhio dell'impianto decisamente diverso rispetto a quello mostrato a fine maggio scorso. I lavori di ristrutturazione, col vantaggio ulteriore dei mancati stop ai cantieri per le partite, hanno fatto evidenti progressi. I gradoni della nuova curva Fiesole sono stati posati su circa 50 file (i primi 20 verso il campo saranno installati successivamente per permettere alle macchine operative di agire dall'interno dello stadio) e il telaio della copertura comincia a prendere forma.

Le novità derivate dai lavori

Dall'esterno si possono osservare numerose colonne (che fungono da «tiranti» della copertura) e da dentro il Franchi, venerdì, faceva bella mostra di sé parte della cosiddetta riprofilatura della Maratona. Si tratta di una struttura leggera appoggiata sopra il settore originale che ha lo scopo di aumentare la profondità dei gradoni, che andrà a migliorare sensibilmente sia il comfort degli spettatori, sia il passaggio per raggiungere o lasciare il proprio posto a sedere che fino a oggi costringeva i tifosi a dei veri e propri contorsionismi. Nell'area esterna, infine, è stato allargato il passaggio tra il cantiere e i giardini Niccolò Galli, andando ad eliminare quell'imbuto che rendeva difficoltoso il flusso dei tifosi soprattutto al momento dell'uscita dall'impianto alla fine delle partite. Infine sono andati avanti i lavori agli interrati tra la Fiesole e la Maratona, dove, tra l'altro, sorgeranno i locali riservati agli impianti tecnologici.

Tra un anno la Fiesole agibile

L'arcinoto cronoprogramma prevede che tra una anno esatto la nuova Fiesole, con metà Maratona e la Tribuna laterale adiacente alla curva siano aperti al pubblico e, all'esterno, viale Nervi sia prolungato in modo rettilineo affinché sbuchi in viale Fanti non più all'altezza di via Volturno, ma di via Pastrengo. Per il 30 aprile 2027 le opere interne dovrebbero essere concluse (copertura e impianto di illuminazione nord compreso) e nel tempo utile fino all'inizio della stagione 2027-28 effettuare i collaudi e ottenere i necessari nulla osta per l'apertura ai tifosi.

L'ultima stagione senza copertura

Dopodiché il cantiere si ribalterà e saranno interdetti al pubblico la Ferrovia, metà Maratona e la Tribuna laterale sud. Se tutto procederà regolarmente, dunque, la stagione appena iniziata sarà l'ultima dove i tifosi del Franchi prenderanno l'acqua in caso di pioggia. Nella stagione 2027-28 la capienza sarà sempre a mezzo servizio ma con tutti i posti coperti, tranne che quelli del parterre centrale di Tribuna. Il progetto per estendere la copertura lungo la pensilina a sbalzo progettata da Nervi è stato infatti bocciato dalla Soprintendenza. L'idea era quella di realizzare una copertura estensibile che poggiava su dei binari posti sulla pensilina nerviana e che potesse andare a proteggere il pubblico solo in caso di necessità, ma la soluzione è stata respinta.

Le due partite da giocare

Durante questo anno scarso che ci separa dalla conclusione del primo lotto della ristrutturazione, ci sono altre due partite da giocare: quella che riguarda l'assegnazione a Firenze come una delle cinque città italiane che ospiteranno assieme alla Turchia i campionati europei del 2032 e la possibile partecipazione della Fiorentina ai lavori del secondo e ultimo lotto finanziandoli con 55 milioni di euro. Il prossimo ottobre dovrebbe arrivare dalla Uefa il responso per Euro 2032, mentre la partita tra Fiorentina e Comune prevede un percorso più lungo, ma che comunque si concluderà in tempo utile per dare continuità alle opere di ammodernamento: sia se arriveranno le risorse del club viola, sia se Palazzo Vecchio le reperisse attraverso altre fonti.