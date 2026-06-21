FirenzeViola

Innesto per la gestione del settore giovanile della Fiorentina: assunto Niccolò Orlandini

Innesto per la gestione del settore giovanile della Fiorentina: assunto Niccolò Orlandini
Oggi alle 11:30Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

Innesto anche per il settore giovanile della Fiorentina: Niccolò Orlandini arriva dal Milan come "rinforzo" la gestione dei giovani ragazzi viola. D'altronde Paratici aveva sottolineato a più riprese la necessità di lavorare come dirigente anche all'inserimento di nuove personalità di spessore per il club.

Oltre al nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi, come raccolto da Firenzeviola.it ecco Orlandini che si occuperà del settore giovanile dopo il ruolo da "Youth Sector Sport Secretary" al Milan. Per lui, tifoso della Fiorentina e fiorentino di nascita, una nuova esperienza al Viola Park in vista.