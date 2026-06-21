Cosa c'è dietro i dubbi di Beltran sul River Plate: sensazioni positive

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Punto sulla trattativa che sembra destinata a portare Lucas Beltran al River Plate a cura del Corriere dello Sport - Stadio che si concentra anche su cosa manca per la chiusura definitiva dell'affare: il sì del calciatore. Tra Fiorentina e Millionarios l'accordo è già arrivato sulla base di un prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto a 7 milioni più il 50% sulla futura rivendita del "Vikingo", arrivato a Firenze con grandi aspettative ma mai veramente sbocciato.

Beltran guadagna 1,8 milioni a stagione e sta riflettendo sul da farsi perché sa che per il River Plate è stato una seconda scelta rispetto a Simeone, con il quale però i biancorosso non hanno trovato l'accordo. Dall'altra parte però non vuole restare alla Fiorentina con cui ha un contratto fino al 2028: la sensazione è che alla fine accetterà il ritorno in patria.