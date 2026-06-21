Occhio a Sohm: lo svizzero piace a Grosso che lo valuterà in ritiro
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Si parla anche dei centrocampisti attualmente in rosa alla Fiorentina sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio. Su Rolando Mandragora c'è il Besiktas dell'ex tecnico Italiano: lui vorrebbe restare a Firenze e la società viola non se ne priverebbe facilmente, quindi la trattativa sarà tosta. Per quanto riguarda gli altri, Fabbian, Brescianini e Fazzini sperano di restare anche se la Fiorentina si sta guardando intorno.
Capitolo a parte infine per Simon Sohm, di rientro dal Bologna che non lo riscatterà per i 15 milioni di euro pattuiti a gennaio: il centrocampista però piace a Fabio Grosso e per questo lo sfrutterà nel ritiro estivo per valutare se potrà far parte della rosa oppure no.
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