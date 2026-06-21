Koleosho con i soldi di Beltran. Tuttosport: "La Fiorentina alza il pressing"

Koleosho con i soldi di Beltran. Tuttosport: "La Fiorentina alza il pressing"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:15Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina compra Koleosho con i soldi di Beltran? È quanto riporta oggi Tuttosport, che spiega come l'affare in dirittura d'arrivo con il River Plate per il ritorno dell'attaccante argentino in patria abbia come conseguenza primaria quella di alzare il pressing dei viola per Koleosho, classe 2004 tornato in Inghilterra dopo il prestito al Paris FC.

Per Beltran si parla di una cifra attorno ai 7 milioni di euro più il 50% della futura rivendita, l'affare è in dirittura d'arrivo e con questi soldi la Fiorentina si prepara a chiudere per Koleosho del Burnley per 10 milioni di euro. Per il giocatore italiano pronto un quinquennale. 