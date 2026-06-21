Fiesole, 6mila euro per cancellare le scritte degli Ultras della Fiorentina

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Il Comune di Fiesole si prepara a rimuovere i graffiti ultras che celebrano la Fiorentina dai luoghi simbolo della città collinare. Una spesa da 6mila euro: tanto costerà la pulizia delle scritte del tifo organizzato viola che hanno scritto sui muri di alcuni degli angoli più suggestivi del Comune. Nel mirino dell'intervento di bonifica ci sono tre location: il belvedere di San Francesco, la piazzola della Panchina degli Inglesi e il primo tratto di via Vecchia Fiesolana.

Lo riporta La Nazione che spiega come proprio il belvedere fosse stato il primo a essere preso di mira, con una scritta di grandi dimensioni dedicata alla Fiorentina. Una ditta specializzata ha effettuato i test preliminari per valutare la possibile rimozione dei graffiti, e i rilievi hanno dato esito positivo: la rimozione è possibile, ma richiede tecnologie particolari per non rovinare i caratteristici muri in pietra delle strade fiesolane.

Il preventivo è già arrivato sulla scrivania dell'ufficio tecnico comunale. Prima di procedere, però, serve ancora il via libera della Soprintendenza. I tempi restano quindi incerti, ma una cosa è già definita: a pagare saranno i cittadini di Fiesole.