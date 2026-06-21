Spunta Bonucci per la Fiorentina Primavera. Decide Paratici, gli altri nomi

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Spunta un nome nuovo per la panchina della Fiorentina Primavera: secondo La Nazione, tra gli allenatori che stanno valutando in queste ore i dirigenti viola per sostituire Daniele Galloppa alla guida dei giovani viola ci sarebbe anche Leonardo Bonucci. Saranno decisive le prossime ore per la scelta definitiva con il cerchio che sembra essersi ristretto attorno a pochi nomi: Marco Parolo (nella scorsa stagione allenatore del Milan Under 16), il fiorentino Daniele Buzzegoli (che ha da poco concluso il suo rapporto col Como Primavera) e la new entry - che tanto a Firenze farebbe discutere...

- Leonardo Bonucci, ex bandiera della Juventus e fino a pochi mesi fa assistente di Rino Gattuso in Nazionale. Oltre a un mister X sullo sfondo. Quel che è certo è che la decisione finale per la panchina dell'Under-20 viola stavolta spetterà al ds Fabio Paratici, che ha voluto gestire la questione in prima persona.