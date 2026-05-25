Gosens ha le idee chiare sul futuro, Repubblica: "Ora sta al club capire se puntare sul tedesco"

Gosens ha le idee chiare sul futuro, Repubblica: "Ora sta al club capire se puntare sul tedesco"FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Robin Gosens, non più tardi di tre giorni fa, ha ribadito la propria volontà di restare a Firenze dove lui e la sua famiglia stanno alla grande, come dimostrato anche dal rifiuto di accettare un club come il Nottingham Forest lo scorso gennaio. Toccherà quindi alla Fiorentina, insieme al proprio nuovo allenatore, capire se un rilancio è davvero possibile o, altrimenti, parlare chiaro ad un uomo come il tedesco che merita il massimo rispetto qualora si preferisse cambiare. Questo quanto riporta stamani La Repubblica.