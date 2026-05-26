Contatto con Grosso. Cor.Fio: "Si immagina un biennale con opzione"

vedi letture

In attesa dei chiarimenti definitivi con Vanoli, che secondo il Corriere Fiorentino potrebbero avvenire già oggi e comunque non più tardi di metà settimana, il quotidiano scrive che di certo ci sono i movimenti di Fabio Paratici che lasciano intendere come le chance di conferma per l’allenatore che ha portato la Fiorentina alla salvezza si facciano sempre più piccole. Il direttore sportivo viola infatti da tempo è al lavoro per risolvere il rebus e in questo senso vanno registrati passi decisi in direzione Fabio Grosso. Un contatto col suo agente, buono sostanzialmente per ribadire la stima e per iniziare a buttar giù qualcosa di più concreto, il quotidiano ipotizza anche la durata del contratto: un biennale con opzione per il terzo anno.

Ma non bisogna assolutamente escludere colpi a sorpresa. Non è un mistero infatti che Paratici sia partito puntando a profili di primissimo piano (Maresca, De Zerbi) e che coltivi ancora la speranza di arrivare ad un nome che sparigli le carte. Gente come Andoni Iraola o Oliver Glasner, per citare due certamente stimati dal ds, ma nulla toglie (anzi) che ci siano anche candidati, oltre a De Rossi, tenuti gelosamente coperti