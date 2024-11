DODO, Convocato nel Brasile: tra sacrificio e orgoglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Come scrive La Nazione, la giornata di ieri resterà indimenticabile per Dodò. Il terzino, come anticipato in esclusiva da FirenzeViola.it, inizialmente escluso dalla lista del ct brasiliano Dorival Junior, ha ricevuto la tanto attesa chiamata grazie alla squalifica di Vanderson. Si tratta della sua prima convocazione in assoluto con la nazionale verdeoro, un sogno che finalmente si realizza. Il Brasile affronterà l’Uruguay in una partita cruciale per le qualificazioni ai Mondiali. Dodò ha già preso il volo, con scalo a Lisbona, per raggiungere i compagni.

Il suo rientro a Firenze è previsto per venerdì, a soli due giorni dalla sfida contro il Como. Un piccolo sacrificio per Palladino, ma un grande onore per tutta la Fiorentina. Sui social, i tifosi viola si sono congratulati con entusiasmo, e non sono mancati i messaggi di auguri dei compagni di squadra, tra cui Kayode e Gosens. Un riconoscimento meritato per Dodò, le cui prestazioni eccellenti non potevano passare inosservate.