Difesa viola: non solo Viery, Paratici è incuriosito dalle qualità di Obert del Cagliari
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Per la difesa della Fiorentina del prossimo anno, reparto che Fabio Paratici vorrà rafforzare anche e soprattutto per quanto riguarda il capitolo dei difensori centrali, non c'è solo il nome di Viery del Gremio. In alternativa, secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, resta anche il profilo di Adam Obert del Cagliari, le cui caratteristiche incuriosiscono Paratici e Goretti.
La richiesta del club di Giulini si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro, cufrà abbordabile per il club dei Commisso.
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