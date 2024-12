DIFESA, Compito non facile ma due errori decisivi

FirenzeViola.it

Nell'analizzare la sconfitta ai rigori della Fiorentina nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, sulle colonne del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio sottolinea le sviste difensive della squadra di Raffaele Palladino: aveva avuto bisogno di un tempo, la Fiorentina, per togliersi di dosso la paura di domenica scorsa, le immagini di Bove che si accascia a terra. Troppo forte ciò che è accaduto per essere metabolizzato in pochi giorni e ancora, probabilmente, ne serviranno alla Fiorentina di Palladino per recuperare quell’entusiasmo che nell’ultimo mese ha fatto da moltiplicatore delle proprie forze.

E sulla partita, scrive il Corriere: ad aiutare un Empoli imbottito di seconde linee ma con tanti ragazzi interessanti ci si è messo anche Quarta (nello sperimentale ruolo di mediano) con un errore tanto banale quanto grave che ha spianato la strada al vantaggio di Ekong rendendo ancora più difficile il compito ai viola. Con il passare dei minuti la Fiorentina è sembrata ritrovarsi, tanto da riuscire prima a pareggiate e poi a passare in vantaggio salvo poi essere nuovamente trafitta dalla squadra di D’Aversa. Ci sono dunque voluti i rigori per decidere il passaggio dell’Empoli ai quarti di finale.