DEULOFEU, È l'alternativa a Berardi ed Ikoné

Tra le idee per la fascia della Fiorentina c'è anche Gerard Deulofeu, esterno spagnolo in forza all'Udinese e protagonista di un ottimo inizio di campionato con tre reti già all'attivo. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio che indica il classe '94 come un'alternativa (di piede destro, a differenza degli altri due) a Berardi ed Ikone. In questo momento più defilata, ma comunque un'idea.

