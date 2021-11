VALORE AGGIUNTO

Sta per tornare Rocco Commisso, lo farà a ore, al massimo domani. Un arrivo che in città attendono in parecchi. Forse mai come nelle prossime settimane la presenza del presidente si rivelerà fondamentale, e vedendo come e quanto in passato Commisso abbia saputo star vicino alla squadra vien da pensare che il suo effetto possa diventare un’ulteriore spinta per un gruppo la cui classifica parla chiaro. Insomma se alla Fiorentina di Italiano dovesse aggiungersi, com’è lecito pensare, la soddisfazione del proprietario viola per le attuali prospettive potrebbe prender vita una miscela esplosiva.

Non solo per uno slancio in più a tutta la squadra, però, la visita di Commisso potrebbe rivelarsi fondamentale. Se il destino di Vlahovic è senza ombra di dubbio lontano da Firenze molto del suo immediato futuro è ancora da decidere, e al di là di mille voci di mercato sarà comunque determinante la posizione del numero 1 viola di fronte alle varie opzioni, che si tratti di cedere il serbo a gennaio o di prendere altre strade (e nessuna ipotesi, del resto, si può escludere a priori).

Anche in conseguenza degli sviluppi nel rapporto con il proprio centravanti Commisso valuterà le opzioni di un mercato invernale che Pradè e Barone stanno cercando di apparecchiare, con i contatti per esterni quali Berardi o Ikonè e con quelli per fornire a Italiano un’alternativa alla prima punta individuata in Borja Mayoral. Nodi da sciogliere partita dopo partita, cominciando in una settimana in cui il presidente avrà sotto gli occhi la sua squadra tre volte nel giro di 7 giorni e proseguendo con un Natale che Commisso in primis si augura di trascorrere sognando in grande.